Рада приняла закон о компенсации расходов на ремонт поврежденного войной жилья

Верховная Рада приняла закон о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий. За принятие соответствующего законопроекта № 10063 в общей сложности проголосовали 310 нардепов, сообщает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документ вносит изменения в принятый в феврале 2023 года рамочный закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины».

Изменения в программе «єВідновлення»

Также изменения вносятся в программу «єВідновлення». В частности, совершенствуется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье повреждено или разрушено из-за российской агрессии.

Среди нововведений — выплата денежной компенсации за ремонт жилья, сделанный гражданами за свой счет.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Украины расширило перечень бизнесов, которые могут присоединиться к программе «єВідновлення».

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос