В законопроект о перенаправлении «военного НДФЛ» внесли изменения

Комитет по бюджету доработал законопроект № 10037, который предусматривал изъятие у общин налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченных военными, и определял порядок расходования свободного остатка бюджетных средств и остатка средств специального фонда местных бюджетов, образовавшихся на конец бюджетного периода. Об этом глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа сообщила в Facebook .

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Изменения

По ее словам, Комитет поддержал законопроект со следующими изменениями ко второму чтению:

«обычное НДФЛ» остается в общинах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотведения);

в 2024 году реверс не изымается из всех общин;

в 2024 году все общины дотягиваются до уровня доходов в 2021 году дотациями;

закон вступает в силу дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии «военного НДФЛ», применяемого в 1 октября 2023 года;

села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (теперь только городские общины могут осуществлять);

остатки на счетах ОМС можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии «военного НДФЛ», который будет применяться с 1 октября 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада 20 сентября поддержала в первом чтении законопроект № 10037 о перенаправлении «военного НДФЛ» в госбюджет.

Законопроект позволит привлечь на эти цели 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

В Министерстве финансов заверили, что повышение финансирования армии из-за «военного НДФЛ» не создает никаких рисков для местных бюджетов.