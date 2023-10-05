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5 октября 2023, 13:52 Читати українською

Украинцев меньше интересуют телевизоры и холодильники в кредит. Основной товар — смартфоны

Во время войны украинцы менее склонны покупать дорогостоящие товары долгосрочного пользования. Об этом рассказал заместитель директора департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост, пишет Finclub.

Во время войны украинцы менее склонны покупать дорогостоящие товары долгосрочного пользования.
Фото:depositphotos

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Популярные товары в кредит

«Стало меньше кредитов на товары долгосрочного потребления — холодильники, телевизоры. Сейчас основной товар, на который берутся кредиты, — это мобильные телефоны, — сказал Александр Дубихвост. — Средний чек (кредита. — Ред.) по рынку — где-то 15 тыс. грн».

Наиболее популярные — продукты с минимальной переплатой.

«Пользуется спросом „Оплата частями“, по которой отсутствуют проценты банка, поскольку банк получает компенсацию от торговых сетей. А для людей это беспроцентная рассрочка. Потому этот продукт пользуется спросом. На этом рынке доминируют крупные игроки — Приватбанк, Monobank, А-Банк. Со стороны наших клиентов мы видим спрос на этот продукт. Люди не готовы брать дорогие кредиты, но платить по частям — готовы, и пользоваться карточками тоже готовы», — отметил Александр Дубихвост.

Потому банки работают над улучшением своих кредитных предложений. «Мы производим кредитование по сокращенной процедуре, когда человек может получить кредит в течение нескольких минут. Этот продукт пользовался спросом до войны, и мы сейчас его восстанавливаем», — заявила член правления Сенс Банка Инна Тютюн.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
mlp711141
mlp711141
5 октября 2023, 14:41
#
Меня же, наоборот, заинтересовал бы холодильник, если бы мы жили до сих пор в Украине. Но нам сейчас не актуально.
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
5 октября 2023, 14:52
#
Сучасні телефони можуть замінити компьютер.
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
5 октября 2023, 15:08
#
Каким образом? Телевизоры не берут, потому, что никому не нужно украинское ТВ с зеленым марафоном.
+
0
xapyga
xapyga
5 октября 2023, 15:27
#
На телевизоре можно смотреть все что угодно, главное время и желание иметь. У меня одна плазма на кухне сгорела, так и не поставил, потому что война2022 год был. А сейчас хоть спокойнее, но как-то все равно. Правда не красиво, даже не рабочая придавала вид кухне
+
0
xapyga
xapyga
5 октября 2023, 15:24
#
Не могут
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