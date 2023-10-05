Украинцев меньше интересуют телевизоры и холодильники в кредит. Основной товар — смартфоны

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Популярные товары в кредит

«Стало меньше кредитов на товары долгосрочного потребления — холодильники, телевизоры. Сейчас основной товар, на который берутся кредиты, — это мобильные телефоны, — сказал Александр Дубихвост. — Средний чек (кредита. — Ред.) по рынку — где-то 15 тыс. грн».

Наиболее популярные — продукты с минимальной переплатой.

«Пользуется спросом „Оплата частями“, по которой отсутствуют проценты банка, поскольку банк получает компенсацию от торговых сетей. А для людей это беспроцентная рассрочка. Потому этот продукт пользуется спросом. На этом рынке доминируют крупные игроки — Приватбанк, Monobank, А-Банк. Со стороны наших клиентов мы видим спрос на этот продукт. Люди не готовы брать дорогие кредиты, но платить по частям — готовы, и пользоваться карточками тоже готовы», — отметил Александр Дубихвост.

Потому банки работают над улучшением своих кредитных предложений. «Мы производим кредитование по сокращенной процедуре, когда человек может получить кредит в течение нескольких минут. Этот продукт пользовался спросом до войны, и мы сейчас его восстанавливаем», — заявила член правления Сенс Банка Инна Тютюн.

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