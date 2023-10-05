Международный валютный фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга. Об этом сказал на пресс-конференции глава миссии фонда Гэвин Грей, пишет Интерфакс-Украина.
МВФ поможет Украине подготовиться к реструктуризации евробондов
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Он напомнил, что по официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, а окончательное урегулирование будет ожидаться до окончания текущей кредитной программы МВФ, в то время как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе следующего года.
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Напомним
Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Предполагается, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.
После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ к CCC с отрицательным прогнозом.
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