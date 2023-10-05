С начала запуска государственной программы доступной ипотеки «єОселя», через Приватбанк украинцы уже получили более 1000 кредитов на сумму свыше 1,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.
Украинцы получили через Приватбанк более 1000 кредитов по программе «єОселя»
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В общем, каждый четвертый ипотечный кредит по программе«єОселя» украинцы оформляют в Приватбанке. А в сентябре доля Приватбанка по количеству выданных кредитов «єОселя» составила почти 40%.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что с начала действия программы «Есселя» 3 099 украинских семей получили льготные кредиты на общую сумму 4,4 млрд грн.
Читайте: Сколько придется платить за квартиру по программе «Еселя»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1