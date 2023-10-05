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5 октября 2023, 11:38 Читати українською

Украинцы получили через Приватбанк более 1000 кредитов по программе «єОселя»

С начала запуска государственной программы доступной ипотеки «єОселя», через Приватбанк украинцы уже получили более 1000 кредитов на сумму свыше 1,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.

С начала запуска государственной программы доступной ипотеки «єОселя», через Приватбанк украинцы уже получили более 1000 кредитов на сумму свыше 1,3 млрд грн.
Фото:depositphotos

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В общем, каждый четвертый ипотечный кредит по программе«єОселя» украинцы оформляют в Приватбанке. А в сентябре доля Приватбанка по количеству выданных кредитов «єОселя» составила почти 40%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с начала действия программы «Есселя» 3 099 украинских семей получили льготные кредиты на общую сумму 4,4 млрд грн.

Читайте: Сколько придется платить за квартиру по программе «Еселя»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
5 октября 2023, 12:47
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Этому горе-банку не доверяю и другим не советую…
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