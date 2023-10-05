Курс валют на 5 октября: Доллар в обменниках подешевел на 8 копеек

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В обменниках доллар подешевел в покупке на 8 копеек, а в продаже на 7 копеек. Курс евро потерял 5 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,29 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,09−38,23, евро — 40,40−40,66 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,64−36,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,50−38,51 грн/евро.

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