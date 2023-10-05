Мультфильм «Мавка. Лісова пісня» собрал в мировом прокате более $17 миллионов

Мультфильм «Мавка. Лісова пісня» производства Film.ua Group в мировом прокате собрала более $17 млн. Об этом на медиафоруме Kyiv Media Week рассказала СЕО Film.ua Group Виктория Ярмощук, пишет Forbes.

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Что известно

Бокс-офис «Мавки» в прокате более чем в 80 странах на 20 территориях перешагнул отметку в $17 млн.

«Это поразительная цифра для независимой анимации, тем более для украинской», — говорит СЕО Film.ua Group Виктория Ярмощук. По ее словам, мультфильм завершает международный прокат спустя несколько месяцев.

«Трудно переоценить, насколько международный успех „Мавки“ важен для всего рынка, — говорит Ярмощук. — Для многих наших дистрибьюторов успех „Мавки“ возродил веру в независимую анимацию и очень сильно поднял рейтинг и доверие к украинскому кино».

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Команда Film.ua Group работала с локальными дистрибьюторами, которые должны поверить в то, что украинский проект может привлечь зрителя. «Это произошло, и когда мы предлагаем другие фильмы для проката, нам больше верят, потому что знают: мы не будем предлагать то, что не соберет кассу», — добавляет Ярмощук.

Напомним

Над мультфильмом «Мавка», созданным по мотивам «Лісової пісні» украинской писательницы Леси Украинки, работали семь лет. Проект адаптирован под жанр домашней анимации. В основе ленты — образы из славянских мифов и легенд.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн грн. Доля государственного участия в производстве мультфильма составляет 49,5 млн грн.