Бывшие топменеджеры Twitter отсудили у компании Маска $1,1 миллиона

X Corp. Илона Маска, ранее известная как Twitter, должна уплатить $1,1 млн за судебные издержки группы бывших топ-менеджеров платформы социальных сетей. Об этом сообщает Bloomberg.

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Юристы группы во главе с бывшим СЕО Twitter Парагом Агравалом и бывшим ведущим юристом Виджаей Гадде убедили судью Канцелярского суда Делавера, что Twitter нарушил свои обязанности по возмещению судебных издержек, вызванных их работой для компании.

Экс-руководители утверждали, что Twitter нарушил собственный устав, отказавшись возмещать суммы, несмотря на то, что они были связаны с расследованиями операций платформы социальных сетей.

Их уволили, когда в прошлом году Илон Маск купил Twitter за $44 млрд. Маск столкнулся с рядом судебных исков из-за того, что он не оплатил поставщикам Twitter такие вещи, как арендная плата и гонорары за консультации.

Компания выплатила около $600 тысяч задолженности перед бывшими сотрудниками, но удержала $1,1 млн за работу юристов, представлявших бывших топ-менеджеров Twitter в расследовании Конгресса по влиянию социальных медиа на выборы в США.

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Как отметил действующий юрист корпорации Майкл Бланшар, в руководстве Х были в шоке от адвокатов Гадде и считают его завышенным. Он подчеркнул, что это гонорар не за судебный процесс, «продолжающийся несколько лет», а за «один день показаний».

«Я пересмотрела сумму, о которой идет речь, и хотя она высока и, вероятно, больше, чем большинство людей хотели бы заплатить, это не глупо», — заявила судья МакКормик.

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