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4 октября 2023, 18:04 Читати українською

Польша в следующем году планирует отменить социальную поддержку украинцам

Правительство Польши в следующем году планирует отменить социальную поддержку украинцам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер в интервью PAP, сообщает Укринформ.

Правительство Польши в следующем году планирует отменить социальную поддержку украинцам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения России.
Фото: pixabay.com

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«Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться», — отметил Мюллер.

Он заявил, что решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу в первом квартале 2024 года. Мюллер также выразил надежду, что не потребуется их продолжать.

Опрос о помощи украинцам

Согласно опубликованному в среду опросу центра Pollster для издания Super Express, на вопрос, должна ли Польша и дальше финансово поддерживать граждан Украины:

  • 60% граждан Польши ответили отрицательно,
  • 26% выступили за дальнейшую поддержку украинцев,
  • 14% не определились по этому поводу.

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Напомним

В марте 2022 года в Польше был принят спецзакон о поддержке украинцев, которые, спасаясь от войны, прибыли в Польшу. Согласно закону, украинцы могли легально трудоустроиться, получить доступ к бесплатной медицине, получать финансовую помощь, в частности выплаты на детей по программе «500+».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
4 октября 2023, 18:27
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Тут главное работу иметь, а помощь это «постольку-поскольку»…
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