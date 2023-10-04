Эстония будет выплачивать 3600 гривен в месяц украинцам из шести областей

Эстонский совет по делам беженцев в течение трех месяцев будет оказывать денежную помощь в размере 3600 грн в месяц украинцам из шести областей. Об этом сообщается на сайте организации.

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Кто может получить помощь

Программа распространяется на жителей шести областей:

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская.

«Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости», — отмечают в фонде.

Как получить помощь

Подать заявление на получение помощи можно по телефону и по запросу на сайте. Подробнее об этом — читайте на сайте организации.

После окончательного доказательства на банковский счет придет платеж.

Отмечается, что если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

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