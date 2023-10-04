Нацбанк рассчитывает на $3,3 млрд помощи от США до конца года

Помощь Западу

Он напомнил, что на 2023 год предполагалось, что Украина получит $42 млрд помощи от Запада.

«Большую часть этих объемов мы уже получили. Предполагаю, что риски для этой цифры смещены в сторону больших объемов, потому что рассчитываем, что эти $3,3 млрд от США в четвертом квартале мы все же сможем получить», — сказал он.

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Николайчук сообщил, что в июле НБУ прогнозировал уровень международных резервов Украины на конец года на уровне $38,3 млрд, с учетом того, что в четвертом квартале они упадут с текущего уровня в $40 млрд. Сейчас НБУ планирует пересмотреть прогноз в сторону увеличения.

В то же время он сообщил, что НБУ ожидает больших расходов по резервам для поддержания баланса на валютном рынке после отказа от фиксированного курса гривны к доллару.

Напомним, Конгресс США 30 сентября одобрил двухпартийное мероприятие, чтобы избежать «шатдауна». Однако там нет помощи Украине в размере $6 млрд.