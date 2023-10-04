Netflix планирует повысить тарифы после завершения забастовок — WSJ

Netflix планирует повысить стоимость тарифных планов без рекламы после того, как забастовки сценаристов и актеров полностью остановятся. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Первоначально повышение цен начнется в Канаде и США. Источник издания не знает, насколько вырастут тарифы и когда именно будет объявлено о повышении. Netflix пока не комментирует прессе эти слухи.

Стоит отметить, что вчера Discovery+ конкурент Netflix объявил о повышении цен на тариф без рекламы с $6,99 до $8,99 в США.

Последнее повышение цен Netflix произошло в январе 2022 года, когда в США стоимость плана без рекламы увеличилась с $14 до $15,49 в месяц, а тариф 4K — с $18 до $20.

Повышение цен может быть связано с новыми условиями актеров и сценаристов, которым придется платить больше.

По словам Ars Technica, рост тарифов и изменения условий приближают когда-то простые и дешевые стриминговые сервисы к кабельным каналам.

Напомним

«Минфин» писал, что Netflix начал взимать дополнительную плату за шеринг паролей в более чем 100 странах, включая Украину.