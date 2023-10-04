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4 октября 2023, 14:07 Читати українською

Пенсия военнослужащим за выслугу лет. Кто может получить и сколько

Один из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, — это пенсия за выслугу лет. Для ее получения есть ряд условий, в том числе увольнение. Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова.

Один из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, — это пенсия за выслугу лет.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

На пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45-летнего возраста.

По словам Чекановой, данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ.

Размер пенсии

Пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

«Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного довольствия», — пояснила Чеканова.

При этом по доплатам в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.

Читайте также: В Украине военным увеличили доплаты. Кто будет получать по 100 тысяч гривен

Расчет пенсии

Рассчитывается пенсия следующим образом:

  • за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
  • за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев — 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
  • при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Источник: Минфин
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