Один из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, — это пенсия за выслугу лет. Для ее получения есть ряд условий, в том числе увольнение. Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова.
Пенсия военнослужащим за выслугу лет. Кто может получить и сколько
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Кто имеет право на пенсию за выслугу лет
На пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45-летнего возраста.
По словам Чекановой, данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ.
Размер пенсии
Пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного довольствия», — пояснила Чеканова.
При этом по доплатам в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина
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Расчет пенсии
Рассчитывается пенсия следующим образом:
- за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев — 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
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