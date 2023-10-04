Пенсия военнослужащим за выслугу лет. Кто может получить и сколько

Один из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, — это пенсия за выслугу лет. Для ее получения есть ряд условий, в том числе увольнение. Об этом рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова.

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Кто имеет право на пенсию за выслугу лет

На пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45-летнего возраста.

По словам Чекановой, данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ.

Размер пенсии

Пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

«Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного довольствия», — пояснила Чеканова.

При этом по доплатам в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.

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Расчет пенсии

Рассчитывается пенсия следующим образом: