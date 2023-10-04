В ПФУ рассказали, когда нужно обращаться за назначением пенсии после 60 лет

Чтобы вовремя получить пенсию, нужно подать заявление в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook .

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В Пенсионном фонде отметили, что обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию.

«Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста», — заявили в ПФУ.

При этом день обращения за назначением пенсии считается день принятия органом ПФУ соответствующего заявления с необходимыми документами.

«Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября», — сказали в Пенсионном фонде.

Если обращение за пенсией произошло позже трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста — пенсию назначат с даты обращения за ней.

Напомним

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