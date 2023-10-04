Курс валют на 4 октября: Доллар на наличном рынке подорожал на 5 копеек

В среду, 4 октября, на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже вырос на 5 копеек. Евро подешевел в покупке на 5 копеек, а в продаже не изменился.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,35 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,35, евро — 40,50−40,77 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,61−36,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,30−38,32 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.