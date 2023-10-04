МВФ снова открыл офис в Киеве

«Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной», — написала она и разместила фотографию с представителями МВФ, Национального банка Украины и Министерства финансов.

Я удалился к резолюции ИМФ юриспруденции репрессивного офиса в Кыиве, как мы побежали нашему engagement с Ukraine 🇺🇦.

Learn более о нашей работе в Украине: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023

Впервые за три года. Миссия МВФ прибыла в Украину