Международный валютный фонд 3 октября снова открыл постоянное представительство фонда в Киеве, не работавшее с начала войны в 2022 году. Об этом написала глава МВФ Кристалина Георгиева в Twitter.
МВФ снова открыл офис в Киеве
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«Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной», — написала она и разместила фотографию с представителями МВФ, Национального банка Украины и Министерства финансов.
Я удалился к резолюции ИМФ юриспруденции репрессивного офиса в Кыиве, как мы побежали нашему engagement с Ukraine 🇺🇦.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023
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Источник: Минфин
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