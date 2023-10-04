H&M готовит к открытию в Украине шесть магазинов

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Что известно

Сеть готова открыть шесть магазинов в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

До полномасштабного вторжения сеть также управляла магазином в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky. Их планируют открыть позже — во вторую очередь.

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«H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала, — говорит директор торгового центра, попросивший не называть его имя. — За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины».