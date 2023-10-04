Магазины H&M вернутся к работе в Украине в конце ноября — начале декабря, сообщили NV Бизнес три источника — директора торговых центров и консультант по коммерческой недвижимости.
H&M готовит к открытию в Украине шесть магазинов
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Что известно
Сеть готова открыть шесть магазинов в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.
До полномасштабного вторжения сеть также управляла магазином в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky. Их планируют открыть позже — во вторую очередь.
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«H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала, — говорит директор торгового центра, попросивший не называть его имя. — За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины».
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Как-то в «Республику» ехать тяжеловато -метро. маршрутки, пробки и т. п.