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4 октября 2023, 9:41 Читати українською

H&M готовит к открытию в Украине шесть магазинов

Магазины H&M вернутся к работе в Украине в конце ноября — начале декабря, сообщили NV Бизнес три источника — директора торговых центров и консультант по коммерческой недвижимости.

Магазины H&M вернутся к работе в Украине в конце ноября — начале декабря, сообщили NV Бизнес три источника — директора торговых центров и консультант по коммерческой недвижимости.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноСеть готова открыть шесть магазинов в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Сеть готова открыть шесть магазинов в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

До полномасштабного вторжения сеть также управляла магазином в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky. Их планируют открыть позже — во вторую очередь.

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«H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала, — говорит директор торгового центра, попросивший не называть его имя. — За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 10:46
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А вещевой рынок «Троещена» выкупить не хотите? Там дефицита персонала нет.
Как-то в «Республику» ехать тяжеловато -метро. маршрутки, пробки и т. п.
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