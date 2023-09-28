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28 сентября 2023, 18:10 Читати українською

H&M отчиталась о шестикратном росте чистой прибыли

Компания Hennes & Mauritz, владеющая одной из крупнейших торговых сетей, специализирующихся на одежде, стремительно нарастила чистую прибыль по итогам третьего финквартала. Итоговый результат оказался лучше, чем предполагали эксперты. В отчетном периоде, который закончился вместе с августом, чистая прибыль фирмы достигла Kč3,33 миллиарда или $302,9 миллиона. Годом ранее этот показатель составлял Kč531 миллион. Усредненный аналитический прогноз от экспертов LBLV говорил о Kč3,23 миллиарда.

Объем средств, вырученных H&M за минувший квартал, увеличился на 6%, достигнув Kč60,9 миллиарда. В местных валютных единицах этот показатель остался почти на том же уровне, что и год назад.

Если не учитывать показатели Украины, Беларуси и РФ, рост выручки компании составил 8%. До того, как началась коронавирусная эпидемия, на долю этой тройки государств приходилось приблизительно 10% операционной прибыли бренда. H&M покинула рынок РФ в 2022-м, что привело к разовому списанию активов на сумму в Kč2,1 миллиарда.

Финансовые показатели H&M выросли почти во всех регионах

В южноевропейских, западноевропейских и североевропейских странах выручка H&M увеличилась на 11%, 12% и 7% соответственно. В государствах Восточной Европы этот показатель упал на 7%. В североамериканском и южноамериканском регионах рост продаж составил 9%. Показатель держав в Азии, Океании и Африке прибавил 2%.

Фирма сообщила, что в сентябре ее выручка просела приблизительно на 10% год к году. Порядка 4 п. п. означенной просадки обусловлено уходом с рынка РФ, а оставшиеся вызваны теплой погодой в части стран Европы. Как отмечают специалисты LBLV, руководители H&M утвердили программу buy back объемом в Kč3 миллиарда. Фирма намерена выйти на бразильский рынок в 2025-м.

В течение торговой сессии 27 сентября ценные бумаги H&M, торгующиеся на стокгольмской бирже, просели на 0,3%. С начала 2023-го рыночная стоимость фирмы увеличилась на 38,1%, до Kč256,6 миллиарда.

Ирина Журавлёва, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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