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4 октября 2023, 9:16 Читати українською

Украина подготовила план действий на случай блекаутов

Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом в телеграм-канале написал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии.
Фото: ТГ Игоря Клименко

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«Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при возможных отключениях электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации.

В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.

План на случай блекаутов

«Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае долгосрочных отключений электроэнергии», — добавил министр.

Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечении генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционировании «пунктов несокрушимости» и это далеко не исчерпывающий перечень мер.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Benderitto
Benderitto
4 октября 2023, 10:39
#
План действий таков.
Грфики отключения света готовы. К линиям критически важных объектов подключены все начальники и все элитные дома. Хрущевки, панельки и села потерпите, война в стране ведь.
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