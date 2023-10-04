Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом в телеграм-канале написал глава МВД Украины Игорь Клименко.
Украина подготовила план действий на случай блекаутов
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«Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при возможных отключениях электроэнергии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации.
В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.
План на случай блекаутов
«Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае долгосрочных отключений электроэнергии», — добавил министр.
Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечении генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционировании «пунктов несокрушимости» и это далеко не исчерпывающий перечень мер.
Комментарии - 1
Грфики отключения света готовы. К линиям критически важных объектов подключены все начальники и все элитные дома. Хрущевки, панельки и села потерпите, война в стране ведь.