Украина подготовила план действий на случай блекаутов

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«Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения при возможных отключениях электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации.

В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.

План на случай блекаутов

«Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае долгосрочных отключений электроэнергии», — добавил министр.

Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечении генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционировании «пунктов несокрушимости» и это далеко не исчерпывающий перечень мер.