Датская пивоваренная группа Carlsberg заявила, что разрывает лицензионные соглашения, позволяющие российской «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов. Об этом говорится в заявлении Carlsberg Group.
Датская группа Carlsberg разорвала лицензионные соглашения с российской «Балтикой»
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Что известно
Это решение является ответом на июльский указ российского диктатора владимира путина о передаче «Балтики» во внешнее управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (росимущество).
По решению путина, имуществу передали 100% Балтики, в том числе 98,56%, принадлежавших шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО «Хоппи Юнион».
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«Мы пришли к выводу, что пока не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к соглашению на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в россии», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению Carlsberg, российская компания может использовать компоненты и запасы датской продукции до 1 апреля 2024 года.
Напомним
Накануне стало известно, что «Балтика», опасаясь попыток со стороны Carlsberg Group лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгнуть с ней лицензионное соглашение.
Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в россии, она имеет восемь заводов на территории государства-агрессора. Датская компания контролировала Балтику с 2008 года.
Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в россии, но соглашение еще должны утвердить местные власти.
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