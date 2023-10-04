Датская группа Carlsberg разорвала лицензионные соглашения с российской «Балтикой»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2023, 8:53 Читати українською

Датская группа Carlsberg разорвала лицензионные соглашения с российской «Балтикой»

Датская пивоваренная группа Carlsberg заявила, что разрывает лицензионные соглашения, позволяющие российской «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов. Об этом говорится в заявлении Carlsberg Group.

Датская пивоваренная группа Carlsberg заявила, что разрывает лицензионные соглашения, позволяющие российской «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.
Фото: carlsberggroup.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Это решение является ответом на июльский указ российского диктатора владимира путина о передаче «Балтики» во внешнее управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (росимущество).

По решению путина, имуществу передали 100% Балтики, в том числе 98,56%, принадлежавших шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО «Хоппи Юнион».

Читайте: Датский пивоваренный гигант Carlsberg покидает рынок россии

«Мы пришли к выводу, что пока не видим пути для переговоров по выходу с российского рынка. Мы отказываемся от того, чтобы нас принуждали к соглашению на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в россии», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению Carlsberg, российская компания может использовать компоненты и запасы датской продукции до 1 апреля 2024 года.

Напомним

Накануне стало известно, что «Балтика», опасаясь попыток со стороны Carlsberg Group лишить ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg, пытается через суд запретить датскому холдингу расторгнуть с ней лицензионное соглашение.

Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в россии, она имеет восемь заводов на территории государства-агрессора. Датская компания контролировала Балтику с 2008 года.

Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в россии, но соглашение еще должны утвердить местные власти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 9:02
#
Ну, а сам основной завод «балтика» работает? А если работает. то в этой истории. опять, в убытках только европейский инвестор, хозяин.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами