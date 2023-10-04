Национальный банк Украины установил на 4 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,5901 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.
Курс валют НБУ: доллар прибавил две копейки
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Валютный рынок
НБУ на 4 октября установил официальный курс евро на уровне 38,32 гривны.
К закрытию межбанка курс доллара в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже снизился на 28 копеек. Евро в покупке подорожал на 7 копеек, а в продаже подешевел на 27 копеек.
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Источник: Минфин
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