Курс валют НБУ: доллар прибавил две копейки

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НБУ на 4 октября установил официальный курс евро на уровне 38,32 гривны.

К закрытию межбанка курс доллара в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже снизился на 28 копеек. Евро в покупке подорожал на 7 копеек, а в продаже подешевел на 27 копеек.