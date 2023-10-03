3 октября европейская валюта подешевела на 23 копейки. НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,51 гривны. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: гривна укрепилась к евро на 23 копейки
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Валютный рынок
2 октября НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,74 гривны.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 26 копеек в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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