Курс валют НБУ: гривна укрепилась к евро на 23 копейки

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Валютный рынок

2 октября НБУ установил официальный курс евро на уровне 38,74 гривны.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 26 копеек в покупке и продаже.

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