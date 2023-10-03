Правительство не рассматривает прекращение соцвыплат для граждан, выехавших за границу — Жолнович

Правительство не планирует прекращения каких-либо выплат для граждан, которые из-за войны выехали за границу, кроме помощи внутренне перемещенным лицам, которую уже остановили ранее. Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Мы прекратили выплату пособия для внутренне перемещенных лиц, которые более 90 дней не были в стране», — заявила Жолнович.

По ее словам, для людей с инвалидностью решили этого не делать, потому что не уверены, что те выплаты, которые там есть, достаточны для того, чтобы эти люди смогли хорошо чувствовать себя за границей.

«Плюс понимаем, что не так много людей с инвалидностью за границу уехало. Подавляющее большинство вернулись назад или не уезжали вообще из-за сложностей для своего здоровья и социализации», — отметила министр соцполитики.

Также она подчеркнула, что пенсии выехавшим гражданам правительство будет точно продолжать платить, потому что это заработанные человеком деньги.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли прекращение каких-либо других выплат для этой категории людей, Жолнович ответила отрицательно.

Напомним

«Минфин» писал, что за 7 месяцев 2023 года украинцы получили только из государственного бюджета более 265 млрд грн социальных выплат.