В ближайшие месяцы заметной девальвации гривны не будет, курс на конец 2024 года будет на уровне 42 грн/$ — ICU

В ближайшие несколько месяцев не будет заметной девальвации курса гривна/доллар, украинская валюта может лишь символически дешеветь. Такое мнение после вчерашней отмены Нацбанком фиксированного официального курса гривны к американской валюте и отмены на межбанке 1%-го ограничения по движению безналичного курса высказал руководитель подразделения макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что будет с курсом

«Несмотря на переход НБУ к гибкому курсу, стабильность гривны будет оставаться приоритетом регулятора в следующие несколько месяцев. Значительная и быстрая девальвация или высокая волатильность официального курса подорвали бы доверие к гривне со стороны бизнеса и населения, спровоцировали бы покупку иностранной валюты в больших размерах. Так что мы ожидаем только символическое удешевление гривны до конца года. Оно не создаст рисков для экономической стабильности, однако позволит участникам рынка постепенно адаптироваться к новым реалиям», — отметил он.

Читайте: Фиксированный курс отменен: Как НБУ будет им «управлять» и девальвирует ли гривна

А также заверил, что у регулятора достаточно ресурсов, чтобы удерживать ситуацию на валютном рынке под полным контролем. Резервы НБУ близки к $40 млрд и значительно превышают довоенный уровень — это эквивалентен более пяти месяцев будущего импорта.

Но некоторая нервозность на межбанке в октябре не исключается, так же как и раскачка наличного курса гривна/доллар.

«Рынок, вероятно, будет функционировать следующие несколько недель в условиях повышенной нервозности. Волатильность наличного обменного курса вырастет, как и спрос на валюту на межбанковском рынке. Это потребует от НБУ больших объемов интервенций с продажей валюты. Однако ситуация, вероятнее всего, стабилизируется в течение нескольких недель», — полагает Виталий Ваврищук.

В то же время он допускает движение курса к 42 грн/$, но лишь в 2024 году, что должно мотивировать вкладчиков сохранять свои вложения на гривневых депозитах.

Читайте: НБУ переходит на управляемый гибкий обменный курс

«Заглядывая в более отдаленное будущее — в 2024 и 2025 годах — стоит ожидать постепенной и управляемой девальвации гривны. Темпы девальвации гривны, вероятно, будут близки к доходности гривневых депозитов. Да, НБУ мог бы обеспечить условия, при которых доходность гривневых и долларовых инструментов сбережений будет сопоставимой. Это помогло бы избежать желания населения массово конвертировать гривневые сбережения в иностранную валюту. Для этого НБУ будет держать учетную ставку на высоком уровне в реальном измерении в следующие несколько лет. Мы сохраняем текущий прогноз обменного курса на конец 2024 года на уровне 42 грн/$», — подчеркнул Ваврищук.