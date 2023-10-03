В сентябре 2023 года в госбюджет поступило 1 млрд грн налогов от игорного бизнеса. Об этом первый заместитель руководителя
В сентябре игорный бизнес заплатил на 300 миллионов больше, чем за весь прошлый год — Железняк
В сентябре 2023 года в госбюджет поступило 1 млрд грн налогов от игорного бизнеса. Об этом первый заместитель руководителя
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Он отметил, что это на 300 млн грн больше, чем за весь прошлый год и в 5 раз больше, чем за весь 2021 год.
Для сравнения, в сентябре 2022 года игорный бизнес уплатил 31,2 млн грн. «То есть год к году рост в 32 раза», — подчеркнул Железняк.
Он также сообщил, что общие налоговые поступления за 9 месяцев этого года от игорного бизнеса уже составили 6,65 млрд грн.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.
В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.
На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн. налогов в день, после — до 23 000 грн.
В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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