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3 октября 2023, 15:31 Читати українською

В сентябре игорный бизнес заплатил на 300 миллионов больше, чем за весь прошлый год — Железняк

В сентябре 2023 года в госбюджет поступило 1 млрд грн налогов от игорного бизнеса. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

В сентябре 2023 года в госбюджет поступило 1 млрд грн налогов от игорного бизнеса.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что это на 300 млн грн больше, чем за весь прошлый год и в 5 раз больше, чем за весь 2021 год.

Для сравнения, в сентябре 2022 года игорный бизнес уплатил 31,2 млн грн. «То есть год к году рост в 32 раза», — подчеркнул Железняк.

Он также сообщил, что общие налоговые поступления за 9 месяцев этого года от игорного бизнеса уже составили 6,65 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.

В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн. налогов в день, после — до 23 000 грн.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
3 октября 2023, 15:45
#
Кто-то уже даст медаль Железняку за отвагу в борьбе против игорного бизнеса.
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