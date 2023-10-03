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3 октября 2023, 14:23 Читати українською

Рубль продолжает падение: Курс превысил 100 рублей за доллар

Курс доллара на московской бирже на открытии торгов превысил 100 рублей впервые с 14 августа. По данным биржи, утром американская валюта выросла на 35 копеек и торговалась по 100,11 рубля, пишет российский «Коммерсант».

Курс доллара на московской бирже на открытии торгов превысил 100 рублей впервые с 14 августа.
Фото: depositphotos

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В то же время курс евро снизился на 30 копеек до 104,65 рубля. Юань подорожал на 5 копеек до 13,65 рубля.

Отмечается, что доллар растет по отношению к российской валюте с начала недели. Вчера, 2 октября, в течение большей части торговой сессии доллар торговался свыше 99 рублей.

По данным аналитиков, без новых шагов поддержки рубля со стороны властей курс доллара может закрепиться выше 100 рублей/$.

Читайте: Падение рубля продолжается: Курс приблизился к 100 за доллар США

Источник: Минфин
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