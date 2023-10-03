В Украине военным увеличили доплаты. Кто будет получать по 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины увеличивает перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих:

100 000 грн — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

100 000 грн — военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

50 000 грн — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

30 000 грн — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 грн. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 000 до 30 000 грн. Начисляется с 1 июня.

Срочники — 6 000 грн. Начисляется с 1 июня.

Курсанты — 2 350 грн. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 грн. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.