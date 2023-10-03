Deutsche Telekom обошел Mercedes-Benz и стал самым дорогим европейским брендом

Немецкий телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom (стоимость бренда выросла на 17% до 60,7 млрд евро) опередил Mercedes-Benz и стал самым дорогим европейским брендом, согласно новому отчету консалтинговой компании по оценке брендов Brand Finance.

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Рейтинг самых дорогих европейских брендов

Отмечается, что успех Deutsche Telekom, как самого дорогого европейского бренда, был достигнут в результате значительного роста доходов на европейских рынках и увеличения количества клиентов. Последнее также способствовало росту бренда в США, где произошло рекордное увеличение количества клиентов.

Второе место занимает Mercedes-Benz со стоимостью 56,7 млрд. евро

Mercedes-Benz лидирует среди роскошных автомобилей как второй по стоимости европейский бренд.

Несмотря на то что компания в этом году откатилась на второе место, бренд продолжает развиваться на международном уровне. Этот рост можно объяснить инновационными разработками новых продуктов, отражающих переход по всей отрасли на электромобили и полностью электрическое будущее.

Еще один немецкий бренд вошел в тройку лидеров, поскольку Allianz Group обогнала Shell

Allianz Group (стоимость бренда выросла на 20% до 46,6 млрд евро) является третьим по ценности европейским брендом этого года. Стоимость бренда Allianz выросла благодаря рекордным результатам в доходах и операционной прибыли в 2022 году, продемонстрировав особо высокие показатели в сегментах Property-Casualty, Life/Health и Asset Management.

Удовлетворенность клиентов и сотрудников брендом также достигла наивысшего уровня за все время, что укрепило его позиции как одного из самых крупных и надежных финансовых учреждений в мире.

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Swisscom является сильнейшим европейским брендом с индексом прочности бренда (BSI) 91,7/100

Помимо расчета стоимости бренда, Brand Finance также определяет относительную силу брендов с помощью системы показателей, оценивающих маркетинговые инвестиции, капитал заинтересованных сторон и эффективность бизнеса.

Стоимость бренда выросла на 18% до 6,1 млрд. евро. Швейцарский телекоммуникационный гигант Swisscom укрепил свой бренд благодаря новаторским инициативам на европейском рынке 5G, объявив о своей новой услуге фиксированного беспроводного доступа 5G для бизнес-клиентов в конце прошлого года.