Население в сентябре купило втрое больше валюты, чем продало

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Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты в три раза по сравнению с августом ($148,5).

Данные показывают, что более половины валюты ($261,6 млн) было куплено населением в безналичной форме.

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Всего с начала 2023 года украинцы продали $13,463 млрд и купили $15,868 млрд. Чистая покупка валюты составила $2,405 млрд.

Напомним

С 3 октября Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.