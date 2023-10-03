Показатели платежного баланса в августе значительно ухудшились

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Ухудшение показателей

По словам Гетманцева, сальдо вторичных доходов, по которому рассчитываются объемы текущих трансфертов частного и государственного сектора, в том числе грантовая, гуманитарная помощь, составило +1 млрд, что также является наименьшим показателем с начала войны.

Как следствие, дефицит счета текущих операций (объединяющий результаты внешней торговли товарами и услугами, сальдо доходов от инвестиций, оплаты труда, текущих трансфертов) достиг $2,16 млрд, что также является самым плохим результатом с начала войны.

Сальдо финансового счета благодаря заимствованиям государственного сектора оставалось положительным (+ $0,99 млрд), но против прошлых месяцев существенно сократилось.

Дефицит платежного баланса составил $1,17 млрд, что является самым плохим результатом с июня прошлого года.

Причины

По словам главы Налогового комитета, две основные причины ухудшения платежного баланса в августе — расширение дефицита внешней торговли товарами и меньшие объемы внешнего финансирования бюджета.

Прямым следствием стало увеличение давления на валютном рынке: увеличился объем интервенций НБУ на межбанке, на наличном рынке гривна девальвировала в пределах 2%, в сентябре потребовались дополнительные действия НБУ для увеличения предложения наличной валюты банками и сглаживания валютных колебаний.

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Увеличение объемов экспорта, ритмичное и полное получение внешней помощи для финансирования бюджета остаются критически важными для удержания макрофинансовой стабильности.