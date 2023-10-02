Нацбанк в сентябре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $2,691 млрд. Это самый большой объем с января текущего года. Об этом говорится в данных регулятора, пишет РБК-Украина.
Нацбанк в сентябре продал из резервов рекордный с начала года объем валюты
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Сколько было продано с начала года
Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал $19,267 млрд.
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Международная помощь
Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи. По данным Минфина, в сентябре Украина получила $3 млрд. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.
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Среди доноров в сентябре 2023:
- Европейский Союз — $1,6 млрд (льготное финансирование);
- Соединенные Штаты Америки — $1,25 млрд (грант);
- Всемирный банк под гарантии Великобритании — $100 млн (льготное финансирование).
Источник: Минфин
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