Нацбанк в сентябре продал из резервов рекордный с начала года объем валюты

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Сколько было продано с начала года

Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал $19,267 млрд.

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Международная помощь

Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи. По данным Минфина, в сентябре Украина получила $3 млрд. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

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Среди доноров в сентябре 2023: