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3 октября 2023, 8:55 Читати українською

НБУ презентовал памятные монеты «Защитницы» (фото)

По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Нацбанке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», которые чествуют героизм защитниц Украины и посвящены украинским женщинам, вставшим на защиту Родины. Об этом сообщили на сайте НБУ.

По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Нацбанке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», которые чествуют героизм защитниц Украины и посвящены украинским женщинам, вставшим на защиту Родины.
Фото: bank.gov.uа

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Что изображено на монетах

На аверсе монет на зеркальном фоне размещена символическая композиция, демонстрирующая отважность и свободолюбие, искренность, заботливость украинских женщин, воплощенных в образах матери и защитницы, которые во время войны взяли на себя огромную ответственность — быть на защите Родины и одновременно оставаться женой, хозяйкой и матерью.

На реверсе монет на зеркальном фоне размещена композиция, символизирующая женственность украинок-защитниц: слева — стилизованные волны женских волос, заплетенных в косу; справа — абрисы женской фигуры в плахте (элемент отделки — тампопечать).

Где купить

Памятные монеты «Защитницы» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 2500 штук, номиналом 5 гривен — из нейзильбера тиражом до 50000 штук (в сувенирной упаковке).

Приобрести их можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 500 монет из серебра и десять тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с октября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк).

Источник: Минфин
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