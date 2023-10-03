Украина исключила OTP Bank из списка международных спонсоров войны

НАПК Украины, стремящейся разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС, исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на НАПК.

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В заявлении ведомства говорится, что в ходе продолжавшихся последние несколько дней дискуссий с участием Европейской службы внешних дел банк взял на себя ряд обязательств по своим дальнейшим планам на российском рынке.

Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

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«НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности», — заявили в НАПК.

Предыстория

Ранее МИД Венгрии назвал недостаточной уступки Украины по приостановке устава международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и высказал позицию, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пятерых греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank — крупнейший венгерский банк — в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в рф и фактическое признание так называемых «ДНР«/»ЛНР».

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту «будет очень трудно» договориться с ЕС о новых санкциях против россии, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.