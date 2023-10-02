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2 октября 2023, 17:31 Читати українською

В НБУ объяснили, что изменится для население с внедрением гибкого обменного курса

НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса. Этот режим отличается от действовавшего до 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

НБУ перешел к управляемой гибкости обменного курса.

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Что говорят в НБУ

«Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который бы при плавании курса приводил к постоянному ослаблению гривны.

При управляемой гибкости НБУ будет компенсировать эту структурную разницу между спросом и предложением валюты. Благодаря этому курс сможет двигаться в обе стороны: как расти, так и снижаться.

К тому же, НБУ будет существенно ограничивать движения курса, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", — пояснил регулятор.

Как отмечается, у Нацбанка есть значительный объем международных резервов — около $40 млрд на начало сентября, что усиливает его способность сохранять курсовую устойчивость.

Что изменится для населения

Правила установки наличного карточного курса останутся без изменений. Именно в этих сегментах рынка покупает и продает валюту.

Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы. За это время они как росли, так и снижались. К примеру, в июле этого года курс продажи наличной валюты снизился ниже 37,2 грн/долл. США.

Читайте: НБУ внедряет гибкий обменный курс

Важно, что усилия НБУ и дальше направляются на минимизацию разницы между наличным и официальным курсом.

Для этого достаточно инструментов и ресурсов.

В частности, НБУ может принять меры как для увеличения возможностей банков удовлетворять спрос клиентов на наличную валюту, так и для расширения возможностей клиентов покупать валюту на наличном рынке и в онлайне.

Зачем переходить к управляемой гибкости курса

Украинский и мировой опыт свидетельствует, что длительная фиксация обменного курса приводит к возникновению дисбалансов и вызывает серьезные проблемы в будущем. Это может не только ослабить экономику и финансовую систему сейчас, но и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины.

Большинство украинцев хорошо помнят валютные кризисы 2008 и 2014−2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса.

Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде.

К тому же длительная фиксация курса создает обманчивое чувство его стабильности. Чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее было бы из него выходить.

Чтобы избежать всех этих негативных последствий, Национальный банк постепенно, создав все необходимые предпосылки, увеличивает гибкость курса и переходит в режим управляемой гибкости.

Неизменным приоритетом НБУ будет оставаться сохранение курсовой устойчивости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 октября 2023, 17:40
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«Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который бы при плавании курса приводил к постоянному ослаблению гривны…
Да не может быть…
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