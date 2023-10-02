Минагрополитики увеличило прогноз нынешнего урожая зерновых и масличных

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Прогнозы МинАПК

Отмечается, что в 2023 году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых культур и 21,6 млн тонн масличных культур.

Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 52,1 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая, несмотря на то, что общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом году. составила 10895 тыс. га.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать: 21,7 млн тонн пшеницы, 5,7 млн тонн ячменя и 28,5 млн тонн кукурузы.

Читайте: Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз урожая зерна до 69 миллионов тонн

Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 13 млн тонн. Рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы — 4 млн тонн. Уровень производства соевых бобов может составить 4,6 млн тонн.

В министерстве напоминают, что в начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн, что было на 13% меньше показателя 2022 года. В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года.

В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, прогноз был увеличен до 76,7 млн тонн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Украинская зерновая ассоциация улучшила прогноз потенциального урожая 2023 года на 1 млн тонн — до 69 млн тонн зерновых и масличных. В прошлом году урожай достиг 73,8 млн тонн зерновых и масличных.