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2 октября 2023, 15:53 Читати українською

Впервые в Украине получит вознаграждение обличитель коррупции. Ему выплатят более 13 млн грн

Суд впервые принял решение о выплате вознаграждения Евгению Шевченко как разоблачителю коррупции. Он получит 13 млн. 299 тыс. 950 грн. Об этом пишет Лига со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Суд впервые принял решение о выплате вознаграждения Евгению Шевченко как разоблачителю коррупции.
Фото: finance.liga.net

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Подробности

Обличитель Евгений Шевченко сообщил о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов в 2020 году.

Речь идет об организации взятки в $5 млн, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому. По данным следствия, у него хотели «купить» снятие подозрения с экс-министра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка. Еще $1 млн, якобы, был предназначен для посредников.

Также судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко — последним обвиняемым по делу о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов. Таким образом, по делу о попытке подкупить Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно.

Шевченко называют «внештатным работником НАБУ» с 2016 года.

В Facebook он сообщил, что этот эпизод квалифицирован как «мошенничество» и с этого миллиона долларов он, как обличитель, дополнительные $100 тысяч не получил, поскольку законом вознаграждение предусмотрено только за коррупционные преступления, а мошенничество в их перечень не входит.

«Впрочем, сегодняшнее решение суда, безусловно, является выдающимся достижением как для меня лично, так и для всей антикоррупционной системы в целом, ведь впервые в истории Украины гражданин за разоблачение коррупционного преступления получит от государства достойное вознаграждение. Это выводит роль обличителя на новое, в частности, финансово интересный уровень», — написал Шевченко.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
mariupol2023
mariupol2023
2 октября 2023, 17:08
#
Що отримала держава ?
+
+15
matroskin
matroskin
2 октября 2023, 17:14
#
Нова схема розпилу бюджетних бабок.
30 років «боролись» створювали НАБУ, САП, НАЗК і т.д. з мільйонними з/п, тепер будемо просто правильним громадянам виплачувати десятки мільйонів.
Ну виявив і що ? Хтось сів ?
У нас куди не глянь корупція від роддому до моргу і що, платіть всим.
+
+15
OleksiiSyd
OleksiiSyd
2 октября 2023, 17:28
#
Стукач у законі
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