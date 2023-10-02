Впервые в Украине получит вознаграждение обличитель коррупции. Ему выплатят более 13 млн грн

Суд впервые принял решение о выплате вознаграждения Евгению Шевченко как разоблачителю коррупции. Он получит 13 млн. 299 тыс. 950 грн. Об этом пишет Лига со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

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Обличитель Евгений Шевченко сообщил о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов в 2020 году.

Речь идет об организации взятки в $5 млн, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому. По данным следствия, у него хотели «купить» снятие подозрения с экс-министра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка. Еще $1 млн, якобы, был предназначен для посредников.

Также судьи Высшего антикоррупционного суда утвердили соглашение между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника ГУ ГНС в Киеве Николаем Ильяшенко — последним обвиняемым по делу о попытке подкупа за $6 млн руководителей антикорорганов. Таким образом, по делу о попытке подкупить Холодницкого за $5 млн не сел никто. Всем дали условно.

Шевченко называют «внештатным работником НАБУ» с 2016 года.

В Facebook он сообщил, что этот эпизод квалифицирован как «мошенничество» и с этого миллиона долларов он, как обличитель, дополнительные $100 тысяч не получил, поскольку законом вознаграждение предусмотрено только за коррупционные преступления, а мошенничество в их перечень не входит.