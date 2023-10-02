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2 октября 2023, 13:14 Читати українською

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год

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Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту ВВП Китая в 2024 году до 4,4%.
Фото: depositphotos
Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту ВВП Китая в 2024 году до 4,4%. Об этом сообщает CNBC.

Падение ВВП Китая

Всемирный банк оставил свой прогноз экономического роста ВВП Китая на 2023 год без изменений на уровне 5,1%, но снизил прогноз на 2024 год с 4,8 до 4,4%.

Причинами понижения рейтинга являются «долгосрочные структурные факторы», высокий уровень долга во второй по величине экономике мира и слабость ее сектора недвижимости.

«Хотя внутренние факторы, вероятно, будут иметь доминирующее влияние на рост (ВВП — ред.) в Китае, внешние факторы будут оказывать более сильное влияние на рост в большей части остального региона», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Читайте: Китай готовится к рецессии: как это повлияет на Украину

Отмечается, что, несмотря на то, что экономики восточноазиатских стран в большинстве своем оправились от ряда потрясений с 2020 года, включая пандемию коронавируса, и будут продолжать расти, Всемирный банк отметил, что темпы этого роста, вероятно, замедлятся.

Напомним

Как писал «Минфин», в настоящее время ряд индикаторов свидетельствует о том, что Китай находится на пороге значительного экономического кризиса. В первую очередь говорят о так называемых рыночных «пузырьках», которые уже начали взрываться.

С одной стороны, на финансовом рынке быстро растет количество проблемных коммерческих кредитов, в рекордном количестве предоставленных китайским компаниям в течение нескольких предыдущих лет.

С другой — на недавно процветавшем рынке недвижимости происходит обвал цен, подобный кризису 2008 года в США.

Источник: Минфин
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