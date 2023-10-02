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2 октября 2023, 12:44 Читати українською

В Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию

На уровень инфляции в Украине влияет главным образом сокращение спроса со стороны населения. Увеличение предложения летом привело к падению цен. Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

На уровень инфляции в Украине влияет главным образом сокращение спроса со стороны населения.
Фото: depositphotos

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Падение цен

В августе 2023 г. благодаря существенному поступлению на рынок нового урожая при относительной неизменности других факторов произошло падение внутренних цен (на 1,4%). Это обеспечило возврат темпов годовой инфляции к однозначным числам — 8,6%.

«Можно считать, что после первых месяцев войны условия формирования потребительских цен стабилизировались и сейчас определяются преимущественно последствиями падения совокупного спроса и фактически сохранением превалирования действия этого фактора над другими», — считают в министерстве.

По данным Минэкономики, к этому добавляется фиксация тарифов на коммунальные услуги и регулирование цен на некоторые товары. На цены также оказывает влияние стабильный курс гривны, обеспеченный ограничениями НБУ и значительной финансовой помощью от внешних партнеров.

Читайте: В Украине инфляция снизилась до минимума за два года. Как изменились цены

«Вследствие этого, во-первых, практически нивелируется вероятное давление внешних цен, во-вторых, не столь ощутимо давление стоимостной составляющей в ценах производителей (что является максимально чувствительной к последствиям разрушения инфраструктуры) на потребительские цены, и, в-третьих, не формируются факторы искусственного ажиотажа всякий раз, когда перманентно возникают шоковые ситуации на некоторых сегментах рынка», — добавили в министерстве.

По данным Минэкономики, в течение августа динамика потребительских цен формировалась преимущественно чисто сезонными факторами предложения на фоне стабильности обменного курса гривны и отсутствия значительных шоков по любым направлениям влияния, в т. ч. и административного происхождения

«В настоящее время ожидается сохранение влияния достаточных объемов предложения в сегменте продовольственных товаров на фоне определенного ситуативного сезонного роста спроса в некоторых сегментах, что, в любом случае, не окажет практического влияния на общий тренд замедления годового темпа инфляции», — говорится в обзоре.

Инфляция в августе

В августе 2023 года второй месяц подряд на потребительском рынке наблюдалась дефляционная тенденция: по данным Госстата цены снизились на 1,4% (в предыдущем месяце — на 0,6%), что стало наибольшим снижением цен за 20 лет (больше чем в этом месяце цены снижались только в августе 2003 года — на 1,7%).

Общий же темп с начала года сократился до уровня максимально приближенного к показателям инфляционной динамики и целей мирного времени (в целом за восемь месяцев 2023 года цены выросли лишь на 2,5%, а годовые темпы замедлились до однозначных чисел — 8,6%).

Такие темпы инфляции остаются не только сопоставимыми, но и существенно ниже, чем в некоторых европейских странах, чьи экономики не испытывают никаких шоков войны.

Напомним

Как писал Минфин, потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле. Инфляция в стране в годовом исчислении упала до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

Источник: Минфин
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