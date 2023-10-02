Курс валют на 2 октября: Доллар на наличном рынке подешевел на 10 копеек

В понедельник, 2 октября, на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,10 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,19, евро — 40,50−40,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,71−39,09 грн/евро.

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