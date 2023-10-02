Microsoft перестал продлевать лицензии компаниям из россии

Корпорация Microsoft с 30 сентября перестала продлевать лицензии российским компаниям. Об этом пишет DTF .

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Еще в августе служба техподдержки Microsoft Online Services начала рассылать письма, в которых корпоративные клиенты сообщали о том, что компания «больше не сможет принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в россии».

Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы типа Microsoft 365, добавляет DTF.

В Microsoft прокомментировали непродление лицензий тем, что «придерживаются санкционного режима в отношении россии». В компании также напомнили, что продажи всех ее товаров и услуг в россии прекращены.

При этом в российском офисе Microsoft не ответили на вопрос, планирует ли компания пересмотреть это решение.

Министр цифрового развития россии Максут Шадаев заявил, что «все понимали, что к этому идет». Он утверждает, что у российских компаний было полтора года для подготовки.

Министр также утверждает, что в россии есть альтернатива программным продуктам от Microsoft — по его словам, некоторые из российских компаний уже перешли на российские операционные системы на базе ОС Linux.