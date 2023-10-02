В рф банкам запретили использовать SWIFT для переводов внутри страны

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Запрет SWIFT

Согласно требованию центробанка рф, теперь банки должны будут передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или услуги сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации о финансовых сообщениях только на территории рф.

Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов относительно операций с использованием электронных средств платежа.

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Напомним

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну санкций против рф в 2014 году, под которую подвергся и ряд банков.

СПФС — аналог SWIFT, обеспечивающий передачу финансовых сообщений как в россии, так и за ее пределами.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений более чем в 200 странах. Ряд российских банков, подвергшихся санкциям, уже отключен от SWIFT.