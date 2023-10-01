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1 октября 2023, 13:30 Читати українською

Налог на прибыль банков предлагают повысить до 36% — Гетманцев

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу законопроект о дополнительном налогообложении процентных доходов банков. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу законопроект о дополнительном налогообложении процентных доходов банков.

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«Идея о введении дополнительного налогообложения процентных доходов банков, которая была предложена в подготовленном по моей инициативе законопроекте № 9656, вызвала немалый резонанс, о чем свидетельствуют 3 (!) альтернативных законопроекта, представленных моими коллегами», — добавил Гетманцев.

Читайте: Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

Что предлагает комитет

Законопроектом предлагается удвоение для банков ставки налога на прибыль с 18 до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024−2025 года.

«В случае принятия законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов», — считает глава комитета.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
1 октября 2023, 13:54
#
Дави їх
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 октября 2023, 14:14
#
Это они придумали способ денежной эмиссии перенаправленной в бюджет . Сначала создали бумаги для банков с завышенной доходностью , а потом типа часть доходности хотят изъять у тех кто работал эффективнее .
+
0
TAN72
TAN72
1 октября 2023, 15:59
#
Это наша корова, и мы ее будем доить.
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