Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу законопроект о дополнительном налогообложении процентных доходов банков. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале.
Налог на прибыль банков предлагают повысить до 36% — Гетманцев
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«Идея о введении дополнительного налогообложения процентных доходов банков, которая была предложена в подготовленном по моей инициативе законопроекте № 9656, вызвала немалый резонанс, о чем свидетельствуют 3 (!) альтернативных законопроекта, представленных моими коллегами», — добавил Гетманцев.
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Что предлагает комитет
Законопроектом предлагается удвоение для банков ставки налога на прибыль с 18 до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024−2025 года.
«В случае принятия законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов», — считает глава комитета.
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