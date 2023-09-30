НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 сентября, не покупал валюту на межбанковском валютном рынке и продал $617,09 млн против $823,51 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Нацбанк снизил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $206,42 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $195,98 млн;

продал $19 462,50 млн.

Чистая продажа валюты составила $19 266,52 млн.

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