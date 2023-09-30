Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 сентября, не покупал валюту на межбанковском валютном рынке и продал $617,09 млн против $823,51 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке более чем на $200 миллионов
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Нацбанк снизил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $206,42 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $195,98 млн;
- продал $19 462,50 млн.
Чистая продажа валюты составила $19 266,52 млн.
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Источник: Минфин
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