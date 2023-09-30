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30 сентября 2023, 11:22 Читати українською

Мировое автопроизводство увеличилось на 12%

В течение первого полугодия 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 44 035 890 единиц, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), сообщает Укравтопром.

В течение первого полугодия 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 44 035 890 единиц, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Фото: freepik.com

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Наибольшая часть этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 31 476 651 ед. (+13%).

Легкие коммерческие авто изготовлены — 10 535 633 ед. (+10%).

Больших грузовых автомобилей — 1 881 620 ед. (+9%).

Автобусов — 141 986 ед. (+37%).

Крупнейшие автопроизводители

  • Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за полгода было произведено более 13,2 млн ед. автотранспорта, что на 9% больше чем за аналогичный период 2022 года.
  • Второе место занимает США, с результатом — около 5,5 млн ед. (+12%).
  • Третий результат продемонстрировала Япония — 4,3 млн ед. (+19%).
  • На четвертом городе Индия — 2,9 млн ед. (+9%).
  • Пятерку замыкает Южная Корея — 2,2 млн ед. (+24%).

Напомним

«Минфин» писал, что японский автопроизводитель Nissan намерен до 2030 года полностью прекратить продажу в Европе авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

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Источник: Минфин
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