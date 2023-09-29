Цены на бензин и дизтопливо за месяц выросли почти на 2,5 гривны за литр

За месяц с 31 августа по 29 сентября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 2,33 грн/л и составила 55,12 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,47 грн/л — до 58,07 грн/л, а дизельное топливо — на 2,49 грн/л, до 55,09 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л и 59,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило тоже 3 грн/л, до 57,99 грн/л.

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 2,8−3 грн/л: бензин А-95 до 53,90 грн/л, бензин А-95+ до 55,90 грн/л, ГП до 53,90 грн/л.

Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подорожали на 1,7 грн/л, до 55,60 и 57,60 грн/л, дизтопливо прибавило 2,7 грн/л (54,60 грн/л).

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 54 грн/л, А-95+ — до 54,50 грн/л, дизельное топливо — до 54 грн/л.

Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп» и другие повысили цены на топливо в пределах 1−4,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 31 августа по 29 сентября 2023 г., грн/л:

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