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29 сентября 2023, 18:32 Читати українською

Клиенты Ощадбанка с премиальными картами Маstercard и Visa смогут снимать наличные деньги за границей бесплатно

Начиная с 1 октября клиенты Ощадбанка — держатели премиальных карт Мастерcard World Elite и Visa Infinite смогут бесплатно снимать наличные в сети банкоматов иностранных банков в пределах лимита, который составляет 10 000 грн в месяц в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Начиная с 1 октября клиенты Ощадбанка — держатели премиальных карт Мастерcard World Elite и Visa Infinite смогут бесплатно снимать наличные в сети банкоматов иностранных банков в пределах лимита, который составляет 10 000 грн в месяц в эквиваленте.
Фото: pixabay.com

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Бесплатное снятие наличных денег за границей предусмотрено тарифными пакетами:

  • «Мой комфорт»,
  • «Мой счет»,
  • «Моя карточка»,
  • «Зарплатный».

Читайте также: С начала года прибыль Ощадбанка выросла в четыре раза

Обновлены карточные тарифы Ощадбанка

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zig4free
zig4free
29 сентября 2023, 18:34
#
Я в шоке — аж 10тыс грн эквивалент — премиально!
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