Клиенты Ощадбанка с премиальными картами Маstercard и Visa смогут снимать наличные деньги за границей бесплатно

Начиная с 1 октября клиенты Ощадбанка — держатели премиальных карт Мастерcard World Elite и Visa Infinite смогут бесплатно снимать наличные в сети банкоматов иностранных банков в пределах лимита, который составляет 10 000 грн в месяц в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Бесплатное снятие наличных денег за границей предусмотрено тарифными пакетами:

«Мой комфорт»,

«Мой счет»,

«Моя карточка»,

«Зарплатный».

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Обновлены карточные тарифы Ощадбанка

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