Начиная с 1 октября клиенты Ощадбанка — держатели премиальных карт Мастерcard World Elite и Visa Infinite смогут бесплатно снимать наличные в сети банкоматов иностранных банков в пределах лимита, который составляет 10 000 грн в месяц в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Клиенты Ощадбанка с премиальными картами Маstercard и Visa смогут снимать наличные деньги за границей бесплатно
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Бесплатное снятие наличных денег за границей предусмотрено тарифными пакетами:
- «Мой комфорт»,
- «Мой счет»,
- «Моя карточка»,
- «Зарплатный».
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Обновлены карточные тарифы Ощадбанка
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Источник: Минфин
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