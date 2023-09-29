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29 сентября 2023, 14:39 Читати українською

Украинцы во время войны неправомерно получили 390 миллионов помощи по программе «єПідтримка»

По состоянию на начало сентября более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс. грн. В целом по программе «єПідтримка» гражданам было выплачено 30,9 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные Минэкономики.

По состоянию на начало сентября более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс.
Фото: НБУ

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В то же время, 390 млн грн было выплачено неправомерно. В общей сложности 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей — 14,5 тыс. «бюджетников» — уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений — то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

Как известно, государство начало выплачивать средства по программе «єПідтримка» еще в 2021 году — тогда размер пособия составлял 1000 грн, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от COVID-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы.

При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
yarg
yarg
29 сентября 2023, 16:21
#
Ой.

а де ж розповіді про клятих чиновнив -корупціонерів ? немає ?
значить як самим вкрасти з бюджету - так це норма ?
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