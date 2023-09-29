Украинцы во время войны неправомерно получили 390 миллионов помощи по программе «єПідтримка»

По состоянию на начало сентября более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс. грн. В целом по программе «єПідтримка» гражданам было выплачено 30,9 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные Минэкономики.

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В то же время, 390 млн грн было выплачено неправомерно. В общей сложности 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей — 14,5 тыс. «бюджетников» — уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений — то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

Как известно, государство начало выплачивать средства по программе «єПідтримка» еще в 2021 году — тогда размер пособия составлял 1000 грн, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от COVID-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы.

При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.

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