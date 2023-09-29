Курс валют на 29 сентября: Евро на наличном рынке подешевел на 20 копеек

В пятницу, 29 сентября, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 6 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 20 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро снизился на 6 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,15, евро — 40,42−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,72−39,10 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Присоединяйтесь к конференции «Быки против Медведей: битва двух инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода и пообщайтесь с ведущими экспертами в этой области.🚀📊