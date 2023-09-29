ЕС предоставит Украине и другим странам-кандидатам больше средств, чтобы ускорить их вступление

Европейская комиссия в ближайшее время предложит ЕС выделить больше денег странам, желающим присоединиться и предложить им доступ к единому рынку, чтобы ускорить подготовку к членству. Об этом заявил комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Варгеи, сообщает Reuters.

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Официальный статус кандидатов в ЕС

Восемь стран имеют официальный статус кандидатов в ЕС:

Албания,

Босния и Герцеговина,

Молдова,

Черногория,

Северная Македония,

Сербия,

Турция,

Украина.

Также две страны являются потенциальными странами-кандидатами — Грузия и Косово.

«За несколько недель вы увидите, как мы представляем новый взгляд на расширение и пакет, который теперь будет включать 10 стран-кандидатов или стран с европейской перспективой», — заявил Варге после встречи в Испании министров ЕС, которые обсуждали, как ЕС должен подготовиться к прием новых членов.

По его словам, ЕС хочет предоставить средства для ускоренной интеграции.

Варгеи сказал, что ЕС будет стремиться помочь кандидатам побыстрее подготовиться к членству в ЕС с помощью плана роста Западных Балкан, чтобы сократить «экономический и социальный разрыв» между этими странами и остальным ЕС перед вступлением.

Согласно этой схеме страны постепенно получат доступ к единому рынку ЕС с 450 миллионами потребителей, где товары, услуги, рабочая сила и капитал смогут свободно перемещаться еще до того, как они станут полноправными членами ЕС.

«Мы хотим создать возможность постепенно интегрировать эти страны в единый рынок, в четыре свободы, уже до вступления, потому что это будет во благо как Евросоюзу, так и стран-кандидатов», — отметил Варгеи.

Он заявил, что предложение Еврокомиссии также потребует выделения большего количества денег ЕС для кандидатов, чтобы помочь ускорить реформы, необходимые для присоединения к блоку, который теперь состоит из 27 стран. При этом возможные суммы не уточняются.

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Эти деньги поступят в дополнение к существующей помощи ЕС перед вступлением в ЕС для стран-кандидатов, в бюджете ЕС на 2021−2027 годы составляет 14,2 млрд евро.

Эти мероприятия продемонстрируют, что ЕС готов приветствовать новых членов и возложить на страны-кандидаты ответственность в полной мере использовать эти возможности, подчеркнул Варгеи.

Вступление Украины в ЕС

По данным Bloomberg, Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Затем это решение должно быть одобрено лидерами ЕС в декабре.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году.

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