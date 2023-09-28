Совет министров ЕС согласовал продление временной защиты для беженцев из Украины

Совет министров Европейского Союза по внутренним делам согласовал решение продлить временную защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С .

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«С целью обеспечения определенности более чем для 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Рада согласилась продлить временную защиту для людей, бегущих от агрессивной войны России против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

После принятого политического решения страны Евросоюза все еще должны формально принять это решение по письменной процедуре — после перевода текста на все языки стран ЕС.

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Временная защита

Механизм временной защиты был активирован через неделю после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Система предоставляет немедленную и коллективную защиту беженцам, которые пока не имеют возможности вернуться домой.

В частности, права беженцев в ЕС включают:

проживание;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинская помощь;

социальная помощь;

доступ к образованию для детей.

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